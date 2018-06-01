ليبيا_الآن | وقّع عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار محضر اتفاق مع جهاز تنفي…

#ليبيا_الآن | وقّع عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار محضر اتفاق مع جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والشركة العامة للبناء والتشيد لإستكمال تنفيذ مشروع خط مياه قطر 1000مم، من تقاطع الطريق الدائري الخامس مع طريق المطار وحتى تقاطع الطريق الخامس مع شارع فلسطين حيث موقع غرفة تخفيض الضغط رقم 5، وتنفيذ غرفة تخفيض الضغط وتركيب المعدات الميكانيكية.







