#ليبيا_الآن | اجتمعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة بيوناس الماليزية لبحث كيفية تطبيق أحدث ما توصلت إليه التقنيات العلمية الحديثة لاستخراج الوقود الحيوي من أوراق شجرة اْلجَتْرُوفَا، للمساعدة في مكافحة التصحر وتوفير مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة في استغلال مياه الصرف الصحي والمياه المصاحبة للنفط وتحويلها لطاقة بديلة وأسمدة زراعية
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