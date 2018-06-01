ليبيا_الآن| فاز فريق مستشفى الهواري العام بنغازي على مركز الهواري الجراحات الت…

#ليبيا_الآن| فاز فريق مستشفى الهواري العام بنغازي على مركز الهواري الجراحات التخصصية بنغازي أمس الخميس، ضمن دوري كرة القدم بشهر رمضان، الذي تشرف عليه نقابة المهن الطبية المساعدة #بنغازي.
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تم النشر منذُ 3 ساعات
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