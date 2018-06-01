ليبيا_الآن| أصدرت شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية، قرار رقم 22 ل…

#ليبيا_الآن| أصدرت شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالمنطقة الشرقية، قرار رقم 22 لسنة 2018م، بشأن تسمية مركز تدريب الشركة بالمنطقة الشرقية بأسم:- “مركز المرحوم/ مروان عبدالحكيم بوسلوم للتدريب”
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