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#ليبيا_الآن| تباحث مدير مكتب التعليم الأساسي بمراقبة تعليم #زوارة يوم الإثنين،…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| تباحث مدير مكتب التعليم الأساسي بمراقبة تعليم #زوارة يوم الإثنين، مع مدراء إدارات مدارس التعليم الأساسي، لمناقشة الإستعدادات للأمتحانات النهائية.



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