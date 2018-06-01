#ليبيا_الآن| تباحث مدير مكتب التعليم الأساسي بمراقبة تعليم #زوارة يوم الإثنين، مع مدراء إدارات مدارس التعليم الأساسي، لمناقشة الإستعدادات للأمتحانات النهائية.





