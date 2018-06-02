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#ليبيا_الآن | أوقفت إدارة مركز #سبها الطبي الأطباء المنقطعين وغير الملتزمين با…

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أوقفت إدارة مركز #سبها الطبي الأطباء المنقطعين وغير الملتزمين بالمناوبات في كل من أقسام النساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة و العيون، مطالبةً إياهم بمراجعة إدارة الشؤون الطبية وبشكل عاجل خلال أسبوع، قبل أن تُعرض ملفاتهم الإدارية على لجنة شؤون الموظفين لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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