ليبيا_الآن | أوقفت إدارة مركز #سبها الطبي الأطباء المنقطعين وغير الملتزمين با…

#ليبيا_الآن | أوقفت إدارة مركز #سبها الطبي الأطباء المنقطعين وغير الملتزمين بالمناوبات في كل من أقسام النساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة و العيون، مطالبةً إياهم بمراجعة إدارة الشؤون الطبية وبشكل عاجل خلال أسبوع، قبل أن تُعرض ملفاتهم الإدارية على لجنة شؤون الموظفين لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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