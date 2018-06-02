ليبيا_الآن | أوقفت إدارة مركز #سبها الطبي الأطباء المنقطعين وغير الملتزمين با…

#ليبيا_الآن | أوقفت إدارة مركز #سبها الطبي الأطباء المنقطعين وغير الملتزمين بالمناوبات في كل من أقسام النساء والولادة والأنف والأذن والحنجرة و العيون، مطالبةً إياهم بمراجعة إدارة الشؤون الطبية وبشكل عاجل خلال أسبوع، قبل أن تُعرض ملفاتهم الإدارية على لجنة شؤون الموظفين لاتخاذ الإجراءات القانونية.