ليبيا_الآن | إستلم الهلال الأحمر الليبي فرع #درنة شحنة من مواد غسيل الكلى ومُ…

#ليبيا_الآن | إستلم الهلال الأحمر الليبي فرع #درنة شحنة من مواد غسيل الكلى ومُستلزماتها وأدوية زراعة الكل، مُرسلة من مخازن الإمداد الطبي #شحات. وتم إستلام الشحنة في منطقة #كرسة وتسليمها إلى قسم الكلى في مستشفى الوحدة في المدينة.
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