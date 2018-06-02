ليبيا_الآن | إستلم الهلال الأحمر الليبي فرع #درنة شحنة من مواد غسيل الكلى ومُ…

#ليبيا_الآن | إستلم الهلال الأحمر الليبي فرع #درنة شحنة من مواد غسيل الكلى ومُستلزماتها وأدوية زراعة الكل، مُرسلة من مخازن الإمداد الطبي #شحات. وتم إستلام الشحنة في منطقة #كرسة وتسليمها إلى قسم الكلى في مستشفى الوحدة في المدينة.











