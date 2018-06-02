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#ليبيا_الآن | إستلم الهلال الأحمر الليبي فرع #درنة شحنة من مواد غسيل الكلى ومُ…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إستلم الهلال الأحمر الليبي فرع #درنة شحنة من مواد غسيل الكلى ومُستلزماتها وأدوية زراعة الكل، مُرسلة من مخازن الإمداد الطبي #شحات. وتم إستلام الشحنة في منطقة #كرسة وتسليمها إلى قسم الكلى في مستشفى الوحدة في المدينة.






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