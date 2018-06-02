ليبيا_الآن| “محمد سيالة”، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، يوقع في العاصمة التشاد…

#ليبيا_الآن| “محمد سيالة”، وزير الخارجية بحكومة الوفاق، يوقع في العاصمة التشادية أنجامينا على اتفاق رباعي بين #ليبيا و #النيجر و #السودان و #تشاد؛ لتعزيز التعاون لضبط الحدود المشتركة.
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