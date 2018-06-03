#ليبيا_الآن| خصص مصرف #ليبيا المركزي بالبيضاء 340 مليون د.ل سيولة لعيد الفطر ، إذ سيتم توزيع السيولة على المصارف في المنطقة الشرقية بدءًا من الأحد المقبل.
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