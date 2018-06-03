عاجل

#ليبيا_الآن| خصص مصرف #ليبيا المركزي بالبيضاء 340 مليون د.ل سيولة لعيد الفطر ،…

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| خصص مصرف #ليبيا المركزي بالبيضاء 340 مليون د.ل سيولة لعيد الفطر ، إذ سيتم توزيع السيولة على المصارف في المنطقة الشرقية بدءًا من الأحد المقبل.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك