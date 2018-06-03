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#ليبيا_الآن| المستشار “عقيلة صالح”: عقب عيد الفطر المبارك، سنعلن عن سياسات ستتب…

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| المستشار “عقيلة صالح”: عقب عيد الفطر المبارك، سنعلن عن سياسات ستتبعها الحكومة الليبية المؤقتة ومصرف #ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن الليبي، وفقًا لما تمخض عنه لقاء #باريس وفي إطار الجولة الخارجية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني خارج البلاد في هذا الصدد.
ما هي هذه القرارات برأيكم؟

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