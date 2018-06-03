ليبيا_الآن| المستشار “عقيلة صالح”: عقب عيد الفطر المبارك، سنعلن عن سياسات ستتب…

#ليبيا_الآن| المستشار “عقيلة صالح”: عقب عيد الفطر المبارك، سنعلن عن سياسات ستتبعها الحكومة الليبية المؤقتة ومصرف #ليبيا المركزي بما يكفل تحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطن الليبي، وفقًا لما تمخض عنه لقاء #باريس وفي إطار الجولة الخارجية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الله الثني خارج البلاد في هذا الصدد.

ما هي هذه القرارات برأيكم؟