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#ليبيا_الآن| أقيم أمس السبت إفطار جماعي بمدينة #ترهونة، حضره عميد وأعضاء المجل…

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيم أمس السبت إفطار جماعي بمدينة #ترهونة، حضره عميد وأعضاء المجلس البلدي ترهونة، وكافة المسؤولين بالقطاعات الخدمية والأمنية والإجتماعية، وشيوخ المحلات بالبلدية.





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قناة الان

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