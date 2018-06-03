ليبيا_الآن| أقيم أمس السبت إفطار جماعي بمدينة #ترهونة، حضره عميد وأعضاء المجل…

#ليبيا_الآن| أقيم أمس السبت إفطار جماعي بمدينة #ترهونة، حضره عميد وأعضاء المجلس البلدي ترهونة، وكافة المسؤولين بالقطاعات الخدمية والأمنية والإجتماعية، وشيوخ المحلات بالبلدية.
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