ليبيا_الآن| أقيم أمس السبت إفطار جماعي بمدينة #ترهونة، حضره عميد وأعضاء المجل…

#ليبيا_الآن| أقيم أمس السبت إفطار جماعي بمدينة #ترهونة، حضره عميد وأعضاء المجلس البلدي ترهونة، وكافة المسؤولين بالقطاعات الخدمية والأمنية والإجتماعية، وشيوخ المحلات بالبلدية.









