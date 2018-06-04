ليبيا_الآن| نظمت مديرية أمن #سرت، أمس الأحد، إفطارًا جماعيًا لعناصر الشرطة ت…

#ليبيا_الآن| نظمت مديرية أمن #سرت، أمس الأحد، إفطارًا جماعيًا لعناصر الشرطة تقديرًا لجهودهم في تنظيم حركة السير وضبط الأمن في المدينة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
أسواق جزائرية توفر المواد الغذائية بأسعار مُخفضة في #رمضان #رمضان_كريم #الجزا…
تم النشر منذُ 6 دقائق
أنتم تشاهدون هذا الفيديو، إذا أنا مت.. قصة المليونير المسلم ” #علي_بنات” الذي تب…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبياـالآن| “أحمد المسماري”، المتحدث باسم القوات المسلحة #الليبية: حماية المد…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_منوعات طبق اليوم: “الكفتة الليبية”. #ليبيا
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك