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#ليبيا_الآن | تمت إعادة تشغيل قسم الأشعة في المستشفى العام #زوارة، بعد توقفه ل…

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تمت إعادة تشغيل قسم الأشعة في المستشفى العام #زوارة، بعد توقفه لأكثر من سنة ونصف، حيث تم إصلاح جهاز الأشعة وتوفير الأفلام الخاصة بالجهاز. كما تم تركيب دواليب لغرف التمريض وأسرة إيواء جديدة للمرضىوإصلاح جهاز التصوير بالأشعة الموجود بالعيادات الخارجية.






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