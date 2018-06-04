عاجل

#ليبيا_الآن | أجرى الحرس البلدي #بنغازي دوريات ميدانية أمنية للحد من المظاهر ا…

تم النشر منذُ 34 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أجرى الحرس البلدي #بنغازي دوريات ميدانية أمنية للحد من المظاهر السلبية المنتشرة على الأرصفة والطرقات في مفترق تقاطع الطريق الدائري الرابع والخامس أرض شبنة، وتمت إزالة أماكن تجمع الباعة غير المرخصين.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك