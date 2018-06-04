ليبيا_الآن | أجرى الحرس البلدي #بنغازي دوريات ميدانية أمنية للحد من المظاهر ا…

#ليبيا_الآن | أجرى الحرس البلدي #بنغازي دوريات ميدانية أمنية للحد من المظاهر السلبية المنتشرة على الأرصفة والطرقات في مفترق تقاطع الطريق الدائري الرابع والخامس أرض شبنة، وتمت إزالة أماكن تجمع الباعة غير المرخصين.







