ليبيا_الآن | أجرى الحرس البلدي #بنغازي دوريات ميدانية أمنية للحد من المظاهر ا…

#ليبيا_الآن | أجرى الحرس البلدي #بنغازي دوريات ميدانية أمنية للحد من المظاهر السلبية المنتشرة على الأرصفة والطرقات في مفترق تقاطع الطريق الدائري الرابع والخامس أرض شبنة، وتمت إزالة أماكن تجمع الباعة غير المرخصين.
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