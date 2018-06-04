ليبيا_الآن | إجتمع مديرو ورؤساء الأجهزة الامنية وجهاز الحرس البلدي #صبراتة وع…

#ليبيا_الآن | إجتمع مديرو ورؤساء الأجهزة الامنية وجهاز الحرس البلدي #صبراتة وعميد وأعضاء المجلس البلدي، لبحث المستجدات الأمنية وآلية تنسيق العمل وتوحيد الجهود لتأمين المدينة خصوصاً في فترة الازدحام خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان المبار، على أن تُشكّل لجنة أمنية لحصر الاجانب والوافدين.
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