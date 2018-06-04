ليبيا_الآن | إجتمع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية للنفط مع رؤساء لجان إدارة الشرك…

#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية للنفط مع رؤساء لجان إدارة الشركات النفطية وعدد من المدراء العامين، حيث أكدت المؤسسة على أهمية تقديم المزيد من الدعم لشركة الجوف لتقنية النفط نظراً لدورها في رفع الإنتاج، والاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية، وحرصاً على استمرار التعاون بين كافة الشركات الوطنية