#ليبيا_الان| إحتفل مركز #بنغازي لطب وجراحة القلب يوم السبت، بإفتتاح قسم قسطرة القلب المجهز بأحدث جهاز بمجال القسطرة، تم توريده عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط ضمن برنامج التنمية المستدامة.







