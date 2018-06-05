#ليبيا_الان| إحتفل مركز #بنغازي لطب وجراحة القلب يوم السبت، بإفتتاح قسم قسطرة القلب المجهز بأحدث جهاز بمجال القسطرة، تم توريده عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط ضمن برنامج التنمية المستدامة.
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