عاجل

#ليبيا_الان| إحتفل مركز #بنغازي لطب وجراحة القلب يوم السبت، بإفتتاح قسم قسطرة …

تم النشر منذُ 19 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الان| إحتفل مركز #بنغازي لطب وجراحة القلب يوم السبت، بإفتتاح قسم قسطرة القلب المجهز بأحدث جهاز بمجال القسطرة، تم توريده عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط ضمن برنامج التنمية المستدامة.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك