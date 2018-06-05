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#ليبيا_الآن| أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الأثنين، عن دخول الوحدة الغازية ا…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الأثنين، عن دخول الوحدة الغازية الثالثة، بمحطة توليد #السرير الغازية على الشبكة العامة، بقدرة إنتاجية تبلغ 220 ميجاوات، عقب الإنتهاء من أعمال الصيانة للوحدة، بعد توقف دام لمدة 5 سنوات على التوالي.




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