ليبيا_الآن | دعت بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا، بعد المصالحة بين أبناء #مصرات…

#ليبيا_الآن | دعت بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا، بعد المصالحة بين أبناء #مصراتة وتاورغاء، جميع الأطراف إلى ضمان العودة الآمنة وبكرامة للنازحين وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، 2مؤكّدةً استعدادها لتقديم المزيد من الوساطة، ومواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لنازحي #تاورغاء.