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#ليبيا_الآن | دعت بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا، بعد المصالحة بين أبناء #مصرات…

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | دعت بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا، بعد المصالحة بين أبناء #مصراتة وتاورغاء، جميع الأطراف إلى ضمان العودة الآمنة وبكرامة للنازحين وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، 2مؤكّدةً استعدادها لتقديم المزيد من الوساطة، ومواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لنازحي #تاورغاء.

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