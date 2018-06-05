ليبيا_الآن | دعت بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا، بعد المصالحة بين أبناء #مصرات…

#ليبيا_الآن | دعت بعثة الأمم المتحدة في #ليبيا، بعد المصالحة بين أبناء #مصراتة وتاورغاء، جميع الأطراف إلى ضمان العودة الآمنة وبكرامة للنازحين وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، 2مؤكّدةً استعدادها لتقديم المزيد من الوساطة، ومواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لنازحي #تاورغاء.
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