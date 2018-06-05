ليبيا_الآن | خصّصت منظّمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة مساحة صديقة للأطفال ف…

#ليبيا_الآن | خصّصت منظّمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة مساحة صديقة للأطفال في منطقة #جنزور، تم افتتاحها بالتعاون مع منظمة النحلة، وبدعمٍ من الوزارة الألمانية الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | ضمن مبادرة تحقيق الإستقرار في #ليبيا، والتي ينفذّها برنامج الأمم…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| #فيديو| كلمة القائد العام خليفة حفتر حول تطورات الوضع في #درنة …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_منوعات يوم 20 من #رمضان يصادف ذكرى فتح مكة. #ليبيا
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#الرائد_أخبار وزارة التعليم بحكومة الوفاق تقرر الاثنين، تعديل موعد امتحان نها…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك