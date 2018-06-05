ليبيا_الآن | خصّصت منظّمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة مساحة صديقة للأطفال ف…

#ليبيا_الآن | خصّصت منظّمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة مساحة صديقة للأطفال في منطقة #جنزور، تم افتتاحها بالتعاون مع منظمة النحلة، وبدعمٍ من الوزارة الألمانية الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.







