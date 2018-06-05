عاجل

#ليبيا_الآن | زار عميد بلدية #سرت مختار المعداني عدد من السجناء من أبناء سرت ف…

تم النشر منذُ 14 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار عميد بلدية #سرت مختار المعداني عدد من السجناء من أبناء سرت في مدينة #مصراتة، للإطمئنان على صحتهم وأحوالهم وأسلوب معاملتهم. وطمأنهم معداني بأن هناك خطوات تجري في سبيل إطلاق سراحهم ولم شملهم بعائلاتهم.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك