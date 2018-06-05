ليبيا_الآن | زار عميد بلدية #سرت مختار المعداني عدد من السجناء من أبناء سرت ف…

#ليبيا_الآن | زار عميد بلدية #سرت مختار المعداني عدد من السجناء من أبناء سرت في مدينة #مصراتة، للإطمئنان على صحتهم وأحوالهم وأسلوب معاملتهم. وطمأنهم معداني بأن هناك خطوات تجري في سبيل إطلاق سراحهم ولم شملهم بعائلاتهم.