ليبيا_الآن | زار عميد بلدية #سرت مختار المعداني عدد من السجناء من أبناء سرت ف…

#ليبيا_الآن | زار عميد بلدية #سرت مختار المعداني عدد من السجناء من أبناء سرت في مدينة #مصراتة، للإطمئنان على صحتهم وأحوالهم وأسلوب معاملتهم. وطمأنهم معداني بأن هناك خطوات تجري في سبيل إطلاق سراحهم ولم شملهم بعائلاتهم.
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