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#ليبيا_الآن | تفقدت وحدة الاعلام في قسم الخدمات تموين شهر 6 الخاص بالدوريات، وب…

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تفقدت وحدة الاعلام في قسم الخدمات تموين شهر 6 الخاص بالدوريات، وبحثت استكمال آليات ورشة الصيانة الخاصة بمركز شرطة القنان،وأعلنت أنها ستخصص جولة أسبوعية لجميع الاقسام.




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