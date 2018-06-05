ليبيا_الآن | ناقشت لجنة الأزمة الوزارية سبل تذليل الصعاب التي تواجه مدينة #در…

#ليبيا_الآن | ناقشت لجنة الأزمة الوزارية سبل تذليل الصعاب التي تواجه مدينة #درنة وسكانها، خلال اجتماع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مدينة #البيضاء. وترأس اجتماع اللجنة نائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، بحضور رئيس اللجنة، وعميد بلدية #درنة عبدالمنعم الغيثي. واستعرض الاجتماع عمل اللجنة في الفترة الماضية وتقييم الاستجابة لكافة القطاعات.







