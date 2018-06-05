ليبيا_الآن | ناقشت لجنة الأزمة الوزارية سبل تذليل الصعاب التي تواجه مدينة #در…

#ليبيا_الآن | ناقشت لجنة الأزمة الوزارية سبل تذليل الصعاب التي تواجه مدينة #درنة وسكانها، خلال اجتماع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مدينة #البيضاء. وترأس اجتماع اللجنة نائب رئيس الحكومة لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، بحضور رئيس اللجنة، وعميد بلدية #درنة عبدالمنعم الغيثي. واستعرض الاجتماع عمل اللجنة في الفترة الماضية وتقييم الاستجابة لكافة القطاعات.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن | إعتمد وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبد الجليل أمس نتائج أعم…
تم النشر منذُ 36 دقيقة
#ليبيا_الآن | #فيديو | نشر الفريق الإعلامي في اللجنة العليا للإنتخابات مقطعًا …
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | تفقدت وحدة الاعلام في قسم الخدمات تموين شهر 6 الخاص بالدوريات، وب…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | #فيديو | لحظة الهجوم على مركز شرطة القنان قبل يومين، من قبل إره…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك