ليبيا_الآن| أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، عن مسابقة رمضان…

#ليبيا_الآن| أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، عن مسابقة رمضانية لحفظ وتجويد القرآن الكريم بين المهاجرين غير الشرعيين يوم الجمعة القادم، بالتعاون مع وحدة الأوقاف والشؤون الاسلامية تاجوراء