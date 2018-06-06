عاجل

#ليبيا_الآن| أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، عن مسابقة رمضان…

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، عن مسابقة رمضانية لحفظ وتجويد القرآن الكريم بين المهاجرين غير الشرعيين يوم الجمعة القادم، بالتعاون مع وحدة الأوقاف والشؤون الاسلامية تاجوراء

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك