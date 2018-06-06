ليبيا_الآن| أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، عن مسابقة رمضان…

#ليبيا_الآن| أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء، عن مسابقة رمضانية لحفظ وتجويد القرآن الكريم بين المهاجرين غير الشرعيين يوم الجمعة القادم، بالتعاون مع وحدة الأوقاف والشؤون الاسلامية تاجوراء
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