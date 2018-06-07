ليبيا_الآن | رحّب رئيس مجلس الأمن الدوري الحالي فاسيلى نيبينزيا بجهود تعزيز ال…

#ليبيا_الآن | رحّب رئيس مجلس الأمن الدوري الحالي فاسيلى نيبينزيا بجهود تعزيز الحوار السياسي بين جميع الليبيين، معلنًا تأييده الكامل لخطة الأمم المتحدة من أجل #ليبيا، وداعيًا جميع الليبيين للعمل معًا بروح التوفيق. كما أعرب نيبينزيا، في بيانٍ ألقاه خلال اجتماع مجلس الأمن، عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية في ليبيا، بالأخص في #درنة، داعيًا إلى ضبط النفس، وضرورة توفير ظروف مناسبة للإنتخابات.
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