ليبيا_الآن | رحّب رئيس مجلس الأمن الدوري الحالي فاسيلى نيبينزيا بجهود تعزيز ال…

#ليبيا_الآن | رحّب رئيس مجلس الأمن الدوري الحالي فاسيلى نيبينزيا بجهود تعزيز الحوار السياسي بين جميع الليبيين، معلنًا تأييده الكامل لخطة الأمم المتحدة من أجل #ليبيا، وداعيًا جميع الليبيين للعمل معًا بروح التوفيق. كما أعرب نيبينزيا، في بيانٍ ألقاه خلال اجتماع مجلس الأمن، عن قلقه إزاء الحالة الإنسانية في ليبيا، بالأخص في #درنة، داعيًا إلى ضبط النفس، وضرورة توفير ظروف مناسبة للإنتخابات.