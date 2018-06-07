ليبيا_الآن| معهد شمال ألبرتا الكندي يعتمد قسم الكهرباء في معهد النفط الليبي لل…

#ليبيا_الآن| معهد شمال ألبرتا الكندي يعتمد قسم الكهرباء في معهد النفط الليبي للتأهيل والتدريب، التابع للمؤسسة الوطنية للنفط. إذ سيتم بموجب هذا الاعتماد حصول خريجي القسم على الشهادة المشتركة لكلٍ من معهد النفط للتأهيل والتدريب والمعهد الكندي، وذلك بعد نجاح مطابقة المناهج النظرية والعلمية لمعهد النفط مع معايير الجودة في معهد شمال ألبرتا الكندي.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
شاهد… مهرجان “قفزة الشيطان” فوق #الأطفال في #اسبانيا #أخبار_الآن
تم النشر منذُ 8 دقائق
#ليبيا_الآن | وقّع المجلس البلدي #سبها عقد تنفيذ مشروع صيانة الطابق الثاني في …
تم النشر منذُ 3 ساعات
#ليبيا_الآن | #فيديو | وثّقت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الليبي المشاهد الأول…
تم النشر منذُ 3 ساعات
#ليبيا_الآن | إجتمعت لجنة الأسعار في مقر مراقبة اقتصاد الزاوية الغرب، لدراسة ال…
تم النشر منذُ 4 ساعات
أضف تعليقـك