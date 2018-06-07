ليبيا_الآن| معهد شمال ألبرتا الكندي يعتمد قسم الكهرباء في معهد النفط الليبي لل…

#ليبيا_الآن| معهد شمال ألبرتا الكندي يعتمد قسم الكهرباء في معهد النفط الليبي للتأهيل والتدريب، التابع للمؤسسة الوطنية للنفط. إذ سيتم بموجب هذا الاعتماد حصول خريجي القسم على الشهادة المشتركة لكلٍ من معهد النفط للتأهيل والتدريب والمعهد الكندي، وذلك بعد نجاح مطابقة المناهج النظرية والعلمية لمعهد النفط مع معايير الجودة في معهد شمال ألبرتا الكندي.





