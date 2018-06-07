#ليبيا_الآن| في تغريدة لها على #تويتر، أعلنت القيادة العسكرية #الأمريكية في #أفريقيا “آفريكوم” مسؤوليتها عن الضربة الجوية التي استهدفت ضواحي #بني_وليد، والتي أدت إلى مقتل 4 أشخاص بينهم قيادي بارز في تنظيم #داعش. وأكد “آفريكوم” أن الضربة جاءت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في #طرابلس.