#ليبيا_الآن| في تغريدة لها على #تويتر، أعلنت القيادة العسكرية #الأمريكية في #أفريقيا “آفريكوم” مسؤوليتها عن الضربة الجوية التي استهدفت ضواحي #بني_وليد، والتي أدت إلى مقتل 4 أشخاص بينهم قيادي بارز في تنظيم #داعش. وأكد “آفريكوم” أن الضربة جاءت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني في #طرابلس.
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