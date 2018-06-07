ليبيا_الآن| عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والي…

#ليبيا_الآن| عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف ، اليوم الخميس، ورشة عمل استشارية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وأعضاء المجتمع الدولي حول برامجهم القطرية لعامي 2019 -2020 في #ليبيا.
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تم النشر منذُ 3 ساعات
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