ليبيا_الآن| عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والي…

#ليبيا_الآن| عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف ، اليوم الخميس، ورشة عمل استشارية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وأعضاء المجتمع الدولي حول برامجهم القطرية لعامي 2019 -2020 في #ليبيا.