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#ليبيا_الآن| عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والي…

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| عقد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف ، اليوم الخميس، ورشة عمل استشارية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وأعضاء المجتمع الدولي حول برامجهم القطرية لعامي 2019 -2020 في #ليبيا.

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