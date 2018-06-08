#ليبيا_الآن | تواصل أعمال حملة النظافة في مدينة #بنغازي، وفق الخطة المعدة لها من قبل إدارة المتابعة وضمان الجودة، والتي تشمل كافة المناطق والساحات العامة في المدينة، بمشاركة الشركات المتخصصة في أعمال النظافة.
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