#ليبيا_الآن | تواصل أعمال حملة النظافة في مدينة #بنغازي، وفق الخطة المعدة لها من قبل إدارة المتابعة وضمان الجودة، والتي تشمل كافة المناطق والساحات العامة في المدينة، بمشاركة الشركات المتخصصة في أعمال النظافة.









