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#ليبيا_الآن | تواصل أعمال حملة النظافة في مدينة #بنغازي، وفق الخطة المعدة لها …

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تواصل أعمال حملة النظافة في مدينة #بنغازي، وفق الخطة المعدة لها من قبل إدارة المتابعة وضمان الجودة، والتي تشمل كافة المناطق والساحات العامة في المدينة، بمشاركة الشركات المتخصصة في أعمال النظافة.





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