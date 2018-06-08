#ليبيا_الآن| عودة 307 مصري من ليبيا برا عبر منفذ السلوم الحدودي أمس الخميس، حيث أن 237 سافروا بصورة شرعية و70 بصورة غير شرعية.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
شارك برأيك.. هل تؤيّد إجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور الليبي؟
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / عين ليبيا
شارك برأيك.. هل تؤيد إجراء انتخابات مبكرة قبل الاستفتاء على الدستور الليبي؟
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / عين ليبيا
#ليبيا_الآن | #فيديو | اللحظات الأول لدخول طلائع من كتيبة 166 مشاة والقوات الم…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن | زارت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في #ليبيا بيتينا موشايدت إدارة …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك