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#ليبيا_الآن| عودة 307 مصري من ليبيا برا عبر منفذ السلوم الحدودي أمس الخميس، حيث…

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| عودة 307 مصري من ليبيا برا عبر منفذ السلوم الحدودي أمس الخميس، حيث أن 237 سافروا بصورة شرعية و70 بصورة غير شرعية.

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