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#ليبيا_الآن| أحبطت المباحث الجنائية بالفيوم #بمصر، اليوم الجمعة، محاولة تسلل 4…

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أحبطت المباحث الجنائية بالفيوم #بمصر، اليوم الجمعة، محاولة تسلل 41 شابًا إلى دولة ليبيا متسللين عبر الدروب الصحراوية من خلال المهربين من بدو مطروح.

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