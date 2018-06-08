ليبيا_الآن| أحبطت المباحث الجنائية بالفيوم #بمصر، اليوم الجمعة، محاولة تسلل 4…

#ليبيا_الآن| أحبطت المباحث الجنائية بالفيوم #بمصر، اليوم الجمعة، محاولة تسلل 41 شابًا إلى دولة ليبيا متسللين عبر الدروب الصحراوية من خلال المهربين من بدو مطروح.