ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR مساعدات لن…

#ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR مساعدات لنازحي #تاورغاء الذين يعيشون في #طرابلس، مكوّنة من مجموعات المطبخ والأدوات المنزلية للعائلات.



