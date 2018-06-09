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#ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR مساعدات لن…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قدّمت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR مساعدات لنازحي #تاورغاء الذين يعيشون في #طرابلس، مكوّنة من مجموعات المطبخ والأدوات المنزلية للعائلات.


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