#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس مجلس إدارة شركة #رأس_لانوف للنفط والغاز ناجي احفاف مع منسقي ومراقبي إدارات الصحة والسلامة والأمن الصناعي في الشركات النفطية وحرس المنشآت النفطية، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاد الله العوكلي، لبحث حماية المنشآت النفطية، وآلية العمل بها، والخروقات الأمنية وتفعيل الاتصال بين حرس المنشآت النفطية ومسؤولي الأمن الصناعي