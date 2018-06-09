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هيكل ديناصور مكتمل عمره 67 مليون سنة في متحف بـ #فرنسا #عيش_الآن

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


هيكل ديناصور مكتمل عمره 67 مليون سنة في متحف بـ #فرنسا
#عيش_الآن

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قناة الان

قناة الان

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