ليبيا_الآن | عقد للملتقى الوطني الليبي جلسة حوارية بمشاركة الليبيين المقيمين ف…

#ليبيا_الآن | عقد للملتقى الوطني الليبي جلسة حوارية بمشاركة الليبيين المقيمين في #تونس في فندق اللايكو، لبحث مختلف التوّجهات والآراء حول رؤيتهم لمصير #ليبيا.





