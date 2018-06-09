ليبيا_الآن | عقد للملتقى الوطني الليبي جلسة حوارية بمشاركة الليبيين المقيمين ف…

#ليبيا_الآن | عقد للملتقى الوطني الليبي جلسة حوارية بمشاركة الليبيين المقيمين في #تونس في فندق اللايكو، لبحث مختلف التوّجهات والآراء حول رؤيتهم لمصير #ليبيا.
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