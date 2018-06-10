ليبيا_الآن| أنقذت دورية تابعة لحرس سواحل قطاع #طرابلس 152 مهاجرًا غير شرعي، ب…

#ليبيا_الآن| أنقذت دورية تابعة لحرس سواحل قطاع #طرابلس 152 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 19 امرأة و 3 أطفال، بينهم 3 عرب ( #جزائري و #تونسي و #سوادني) كانوا على متن قاربين مطاطيين.