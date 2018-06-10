عاجل

#ليبيا_الآن| أنقذت دورية تابعة لحرس سواحل قطاع #طرابلس 152 مهاجرًا غير شرعي، ب…

تم النشر منذُ 16 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أنقذت دورية تابعة لحرس سواحل قطاع #طرابلس 152 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 19 امرأة و 3 أطفال، بينهم 3 عرب ( #جزائري و #تونسي و #سوادني) كانوا على متن قاربين مطاطيين.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك