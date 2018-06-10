ليبيا_الآن| أنقذت دورية تابعة لحرس سواحل قطاع #طرابلس 152 مهاجرًا غير شرعي، ب…

#ليبيا_الآن| أنقذت دورية تابعة لحرس سواحل قطاع #طرابلس 152 مهاجرًا غير شرعي، بينهم 19 امرأة و 3 أطفال، بينهم 3 عرب ( #جزائري و #تونسي و #سوادني) كانوا على متن قاربين مطاطيين.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| تعرفوا إلى قصص عدد من المواهب في #ليبيا#السفير_من_ليبيا مع #سالم…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| موج بحر بلادي يصبح على كل #الليبيين. صباحكم خير ومحبة وبداية جديد…
تم النشر منذُ 3 ساعات
#السفير_من_ليبيا مع #سالم_بوخشيم حلقة جديدة تكشف لكم قصص بعض المواهب في ليبيا…
تم النشر منذُ 4 ساعات
#الرائد_أخبار جهاز مكافحة “الهجرة غير الشرعية” في طرابلس يعيد، السبت، عدداً من …
تم النشر منذُ 8 ساعات
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك