ليبيا_الآن| أكد مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية ، اليوم الأحد، مقتل 3 من قياد…

#ليبيا_الآن| أكد مواقع تابعة للتنظيمات الإرهابية ، اليوم الأحد، مقتل 3 من قيادات إرهابية أثناء الاشتباكات في منطقة #شيحا الشرقية، هم : 1.المفتي الشرعي لما يسمى بـ”مجلس شورى درنة” المنحل “عمر رفاعي سرور جمعة، المكنى بـ”أبي عبدالله”.

2. “عبد السلام العوامي، وكنيته “أبو عمر”، خطيب مسجد حي 400 في الساحل الشرقي بدرنة.

3. القاضي التنظيمي ” أبو بوزيد الشلوي”.