

ترقبوا #سالم_بوخشيم في طلته الجديدة و التي ستكون من خلال بث مباشر على الفيس بوك.

من الإثنين إلى الجمعة الساعة 5 م بتوقيت #ليبيا و 7 م بتوقيت #دبي.

#قصص #أخبار #حوار #وجهات_نظر #مواضيع في #ليبيا_توا .

(أخبرونا عن المواضيع التي ترغبون في الحديث عنها خلال حلقات البرنامج)

https://www.facebook.com/alaanfm/videos/2206339259381232/

ترقبوا #سالم_بوخشيم في طلته الجديدة و التي ستكون من خلال بث مباشر على الفيس بوك.

من الإثنين إلى الجمعة الساعة 5 م بتوقيت #ليبيا و 7 م بتوقيت #دبي.

#قصص #أخبار #حوار #وجهات_نظر #مواضيع في #ليبيا_توا .

(أخبرونا عن المواضيع التي ترغبون في الحديث عنها خلال حلقات البرنامج)