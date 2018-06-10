#ليبيا_الآن| زار مدير الأمن #بطبرق ميلود جواد أمس السبت، مع مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالية، وعميد بلدية طبرق الناجي مازق، الجرحى العسكريين الذين أصيبوا بمدينة #درنة.





