#ليبيا_الآن| أصدرت رئاسة مجلس النواب #بطبرق اليوم الأحد ،لقرار رقم 6 لسنة 2018، بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح حسين البرعصي #بالبيضاء لحين انتخاب رئيس آخر خلفاً له .
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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