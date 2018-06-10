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#ليبيا_الآن| أصدرت رئاسة مجلس النواب #بطبرق اليوم الأحد ،لقرار رقم 6 لسنة 2018…

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدرت رئاسة مجلس النواب #بطبرق اليوم الأحد ،لقرار رقم 6 لسنة 2018، بشأن تمديد ولاية رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح حسين البرعصي #بالبيضاء لحين انتخاب رئيس آخر خلفاً له .

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