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#ليبيا_الآن| منح النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الإذن باست…

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| منح النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الإذن باستئناف الدراسة بكلية ضباط الشرطة والبدء في قبول الطلبة للدراسة فيها.

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