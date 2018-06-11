ليبيا_الآن| منح النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الإذن باست…

#ليبيا_الآن| منح النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الإذن باستئناف الدراسة بكلية ضباط الشرطة والبدء في قبول الطلبة للدراسة فيها.
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