ليبيا_الآن| رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، بقرار مجلس الأمن ال…

#ليبيا_الآن| رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على 6 أشخاص على خلفية تورطهم في عمليات الاتجار وتهريب البشر ونقل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى أوروبا عبر #ليبيا.