ليبيا_الآن| رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، بقرار مجلس الأمن ال…

#ليبيا_الآن| رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على 6 أشخاص على خلفية تورطهم في عمليات الاتجار وتهريب البشر ونقل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى أوروبا عبر #ليبيا.
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