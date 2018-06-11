عاجل

#ليبيا_الآن| رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، بقرار مجلس الأمن ال…

تم النشر منذُ 12 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا، بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات على 6 أشخاص على خلفية تورطهم في عمليات الاتجار وتهريب البشر ونقل المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا إلى أوروبا عبر #ليبيا.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك