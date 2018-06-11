ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع مسؤول مكتب الشؤون الزراع…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #سرت مختار المعداني مع مسؤول مكتب الشؤون الزراعية سرت نوري الفقي ومدير مكتب حماية الأراضي الزراعية عبد السلام الطابوني، لبحث تفعيل مشروع الدواجن، وتفعيل مشروع معصرة الزيتون، وتفعيل الشرطة الزراعية، وتفعيل المفقص والمذبح الآلي للدواجن، وإنشاء مختبر بيطري بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP.
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