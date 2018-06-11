#ليبيا_الآن | سلّمت مديرية أمن #زوارة اليوم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 275 مهاجرًا عير شرعي إعترفوا بمحاولة العبور بشكلٍ غير شرعي إلى #إيطاليا. وتم نقل المهاجرين إلى مركز إيواء زوارة، وتقديم مساعدات إيوائية لهم. وتبين أن المهاجرين الموقوفين أتوا من #السودان، #نيجيريا، #غينيا_كونكري، #الكاميرون، #غانا، #مالي، #بنين، #نيجريا و #بنغلاديش.