#ليبيا_الآن | سلّمت مديرية أمن #زوارة اليوم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 275 مهاجرًا عير شرعي إعترفوا بمحاولة العبور بشكلٍ غير شرعي إلى #إيطاليا. وتم نقل المهاجرين إلى مركز إيواء زوارة، وتقديم مساعدات إيوائية لهم. وتبين أن المهاجرين الموقوفين أتوا من #السودان، #نيجيريا، #غينيا_كونكري، #الكاميرون، #غانا، #مالي، #بنين، #نيجريا و #بنغلاديش.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_صحة ينصح أخصائي التغذية برياضة المشي قبل الإفطار في رمضان؛ لأن جسد الإ…
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الرئاسي قرارًا برفع الحراسة عن أموال وممتلكات كل من إ…
تم النشر منذُ 20 دقيقة
تم النشر منذُ 29 دقيقة
شاهد… شبيها #ترامب وكيم في شوارع #سنغافورة قبل انعقاد القمة التاريخية #أخب…
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك