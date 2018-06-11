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#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الرئاسي قرارًا برفع الحراسة عن أموال وممتلكات كل من إ…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أصدر المجلس الرئاسي قرارًا برفع الحراسة عن أموال وممتلكات كل من إبراهيم الحسناوي، الطاهر ضو، ومصطفى الخرويي، محمود الهثكي، حسين عطية، سعيد راشد، وصالح الحاج، والذين وردت أسمائهم ضمن قوائم المشمولين بالقانون 36 لسنة 2012 القاضي بحصر وإدارة ممتلكات وأموال مسؤولي النظام السابق.

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