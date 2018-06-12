ليبيا_الآن| أقيمت بمدينة #جادو بمنارة الفرقان، المسابقة القرآنية على مستوى مر…

#ليبيا_الآن| أقيمت بمدينة #جادو بمنارة الفرقان، المسابقة القرآنية على مستوى مراكز التحفيظ القرآن الكريم ببلدية جادو نسختها الثانية، بحضور مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بجادو وعدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة فساطو للتنمية ومدراء مراكز التحفيظ.
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