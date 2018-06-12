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#ليبيا_الآن| أقيمت بمدينة #جادو بمنارة الفرقان، المسابقة القرآنية على مستوى مر…

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيمت بمدينة #جادو بمنارة الفرقان، المسابقة القرآنية على مستوى مراكز التحفيظ القرآن الكريم ببلدية جادو نسختها الثانية، بحضور مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بجادو وعدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة فساطو للتنمية ومدراء مراكز التحفيظ.




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