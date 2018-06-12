ليبيا_الآن | قدّمت المنظّمة الدوليّة للهجرة IOM مساعدات صحيّة طارئة لـ152 مهاج…

#ليبيا_الآن | قدّمت المنظّمة الدوليّة للهجرة IOM مساعدات صحيّة طارئة لـ152 مهاجر غير شرعي، أعادهم خفر السواحل الليبي. تضمّنت المساعدات علاج الجروح الناجمة عن حرق الوقود وفحص الحمل، إضافة إلى توفير الغذاء والماء عند النزول.



