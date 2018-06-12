ليبيا_الآن | كشفت منظّمة اليونيسف أن 489 مدرسة تأثرت بالنزاع في #ليبيا، مما أ…

#ليبيا_الآن | كشفت منظّمة اليونيسف أن 489 مدرسة تأثرت بالنزاع في #ليبيا، مما أثّر بدوره على تعليم 260 ألف طالب. وأوضحت المنظّمة أنها قدّمت منذ بداية عام 2018 إمدادات تعليمية لـ37,800 طفل وطفلة في المناطق المتضررة من النزاع.
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