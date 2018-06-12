عاجل

#ليبيا_الآن | كشفت منظّمة اليونيسف أن 489 مدرسة تأثرت بالنزاع في #ليبيا، مما أ…

تم النشر منذُ 38 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | كشفت منظّمة اليونيسف أن 489 مدرسة تأثرت بالنزاع في #ليبيا، مما أثّر بدوره على تعليم 260 ألف طالب. وأوضحت المنظّمة أنها قدّمت منذ بداية عام 2018 إمدادات تعليمية لـ37,800 طفل وطفلة في المناطق المتضررة من النزاع.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك