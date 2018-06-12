#ليبيا_الآن | قدّمت جمعية Emergenze Sirrosi التابعة للمنظمة الإيطالية للتعاون وحدة طبية متنقلة مع أدوية ومستلزمات طبية لمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في #عين_زارة، بحضور وفد الجمعية برئاسة مدير مشروع دعم مراكز إيواء الهجرة في #ليبيا فرانسيسكو ماريوتي ورئيس قسم المشروعات إيطالو مورولي ومدير منظمة حقوق الإنسان أنور العباسي، وممثلي قسم مكافحة الأمراض.







