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#ليبيا_الآن | قدّمت جمعية Emergenze Sirrosi التابعة للمنظمة الإيطالية للتعاون …

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قدّمت جمعية Emergenze Sirrosi التابعة للمنظمة الإيطالية للتعاون وحدة طبية متنقلة مع أدوية ومستلزمات طبية لمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في #عين_زارة، بحضور وفد الجمعية برئاسة مدير مشروع دعم مراكز إيواء الهجرة في #ليبيا فرانسيسكو ماريوتي ورئيس قسم المشروعات إيطالو مورولي ومدير منظمة حقوق الإنسان أنور العباسي، وممثلي قسم مكافحة الأمراض.




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