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#ليبيا_الآن أنقذت سفينة تابعة للبحرية #الأمريكية، أمس الثلاثاء، 41 مهاجرًا غير…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن أنقذت سفينة تابعة للبحرية #الأمريكية، أمس الثلاثاء، 41 مهاجرًا غير شرعي، وانتشلت 12 جثة قبالة السواحل #الليبية.

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