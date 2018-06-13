#ليبيا_الآن أنقذت سفينة تابعة للبحرية #الأمريكية، أمس الثلاثاء، 41 مهاجرًا غير شرعي، وانتشلت 12 جثة قبالة السواحل #الليبية.
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